Dalle ore 12 di oggi è scattata la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Inter-Como. La partita è valida per la 17esima giornata di Serie A, in programma lunedì 23 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza-San Siro di Milano.

La vendita resterà attiva fino alle ore 19 di domenica 22 dicembre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti sul posto il giorno della gara. Non sono previste restrizioni per l’acquisto. I biglietti potranno essere acquistati online e presso tutti i rivenditori autorizzati.