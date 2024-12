Lutto nel basket italiano e canturino. All’età di 81 anni è morto Alberto Merlati. Con l’Oransoda Pallacanestro Cantù, nel campionato 1967-1968 ha conquistato il primo storico scudetto del club brianzolo. Quella formazione era allenata da Boris Stankovic, mentre il general manager era Gianni Corsolini. Merlati con Bob Burgess e l’oriundo argentino Alberto De Simone, formò il trio di lunghi noto diventato famoso come il “Muro di Cantù”.

Merlati – che era nato a Cuneo il 4 luglio del 1943 – ha vestito la casacca azzurra in 30 gare (con 123 punti) tutte nel 1967 fra l’Europeo in Finlandia, il Mondiale in Uruguay e i Giochi del Mediterraneo a Tunisi dove l’Italia vinse la medaglia d’Argento. Merlati, dopo Cantù ha giocato a Gorizia, Venezia, Asti e poi a Torino. Dopo aver smesso di giocare fu è stato un importante imprenditore nel campo della cultura e della letteratura.