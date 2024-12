Un investimento sui giovani tra presente e, soprattutto, futuro. E’ questo il senso dell’evento organizzato ad Alzate dalla Bcc Brianza e Laghi, con la presentazione dell’iniziativa “Cantieri cooperativi” e le premiazioni del bando 2024 per premi di studio e lavoro. A fare gli onori di casa il presidente Giovanni Pontiggia.

“Cantieri cooperativi” è una serie di incontri che offriranno ai partecipanti percorsi formativi su temi particolarmente attuali. Una iniziativa ideata dalla Federazione Lombarda Bcc. Il 20 e il 27 gennaio al centro dell’attenzione ci sarà l’intelligenza artificiale. Il 17 e 24 febbraio spazio ai podcast. La conclusione il 24 e 31 marzo con “innovare la comunità”, ossia il fare rete e portare avanti progettualità e proposte a favore del territorio.

Poi la sfilata di studenti di ogni età con i riconoscimenti legati allo studio e, per gli universitari, anche al mondo del lavoro. A fianco di Pontiggia, tutto il consiglio dell’isituto di credito, con l’assessore regionale Alessandro Fermi che ha portato il suo saluto e ha ricordato i suoi esordi nel mondo della politica, come incoraggiamento per tutti gli studenti. In collegamento, prima della cerimonia, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, che si è soffermato sui valori del Credito Cooperativo, importanti anche per i più giovani, che lo hanno seguito con grande attenzione.