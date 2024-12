Cantù contro la capolista domani alle 18 in trasferta. I brianzoli, secondi in classifica sfideranno Rimini nel big match della giornata del campionato di serie A2 di pallacanestro. L’Acqua S.Bernardo, reduce da due vittorie consecutive, proverà a fermare la corsa di una squadra che ha incassato una sola sconfitta in stagione.

Rimini, allenata da Sandro Dell’Agnello ha il miglior attacco del campionato ed è la squadra che tira con le più alte percentuali dal campo di tutta la Lega.

“Ci apprestiamo a giocare contro la capolista, che occupa meritatamente questa posizione perché in queste prime 15 giornate di campionato ha avuto una costanza e una solidità davvero da prima della classe – commenta coach Nicola Brienza – Giochiamo in trasferta e sappiamo che, oltre al valore indiscutibile del roster di Rimini, avrà un ruolo anche l’effetto del Flaminio: un palazzetto che ha un impatto importante, con un pubblico molto caldo che spingerà la squadra”.

“Sarà una sfida difficile, come lo è stata per tutti fin qui in stagione – aggiunge Brienza – Noi ci presentiamo a Rimini con una striscia di due belle vittorie in casa, che sono state un buon modo per ripartire dopo la brutta prestazione di Pesaro. Sappiamo della difficoltà della partita e conosciamo l’enorme talento che loro hanno, ma al tempo stesso abbiamo la consapevolezza del nostro valore e la sicurezza del lavoro che stiamo facendo e su questi valori dovremo andare a costruire la nostra gara”.

“Se riusciremo a giocare nel nostro modo – conclude Brienza – allora ci sarà una buona possibilità che la partita sia combattuta, provando a giocarci la vittoria finale fino all’ultimo”.