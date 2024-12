Incidente stradale nella notte intorno alle 4.15 in via Roma a Senna Comasco. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita fuori strada finendo contro un muretto e ha preso fuoco. I tre ragazzi di 20, 21 e 23 anni a bordo sono riusciti ad uscire dalla vettura e stati portati all’ospedale Sant’Anna per controlli. Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù, i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Cantù per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.