“La Lombardia di Bertolaso continua a lasciare i volontari del soccorso al verde”: è la denuncia del consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. “È una situazione che persiste nel tempo – dice – e che deve essere risolta quanto prima perché agli enti del Terzo Settore che si occupano di soccorso Regione Lombardia non può continuare a mettere i bastoni tra le ruote”, sostiene il consigliere dem, che chiede l’erogazione a saldo delle spese alle organizzazioni di volontariato per soccorso sanitario.

“Chiedo che la giunta lombarda si impegni ad assumere provvedimenti per semplificare e rendere più agili le procedure delle ATS per la rendicontazione e la verifica delle richieste di rimborso/pagamento delle croci – dichiara Orsenigo – affinché le risorse del bilancio regionale 2025-2027 stanziate per il finanziamento dei servizi di soccorso possano essere erogate agli enti cui spettano entro 60 giorni dalla richiesta, considerato l’impatto economico che il ritardo nel riconoscimento dei rimborsi ha sui bilanci di realtà il cui ruolo nel sistema di emergenza urgenza sanitario della nostra Regione è strategico”.