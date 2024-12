Lavori di manutenzione nelle gallerie, prosegue anche la prossima settimana il programma di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Annunciati provvedimenti da domani a venerdì.

Nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Il giorno successivo, dalle 22 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Negli stessi orari, stop al traffico nel tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà aperto il ramo di allacciamento sulla A9.

Provvedimenti anche dalle 22 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 dicembre. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate, mentre sarà regolarmente percorribile il ramo di allacciamento A59 Tangenziale Como/A9.