Lavori e senso unico alternato da domani a Montorfano, sulla strada provinciale 28. Gli interventi sono previsti durante il giorno e potrebbero dunque esserci ripercussioni sul traffico.

I lavori previsti sono per la potatura di alberi lungo la provinciale Luisago-Senna–Lipomo, nel comune di Montorfano. La circolazione nel tratto tra l’intersezione con via Crotto Urago e quella con via Volta sarà regolata da movieri da domani a mercoledì 18 dicembre 2024, nella fascia oraria dalle 9 alle ore 16:30.