Parete di arrampicata, attività per i bambini e la possibilità di incontrare un cane addestrato per i soccorsi sulla neve. Stand della guardia di finanza a Como per gli eventi di Natale.

Le fiamme gialle hanno fornito informazioni sull’arruolamento nel corpo. Presenti anche i militari dei Baschi Verdi con qualifica antiterrorismo pronto impiego del comparto aeronavale e del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha fatto provare l’arrampicata su una parete da allenamento a oltre 300 persone tra bambini e adulti.

Presente anche un cane per soccorrere le persone sulla neve