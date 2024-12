Cantiere in via Varesina a Como e traffico paralizzato lungo tutta la via Napoleona e fino in piazza San Rocco.

Pomeriggio di caos per gli automobilisti comaschi a causa dei lavori in corso sulla trafficata arteria cittadina. Gli operai e le lavorazioni in corso hanno ridotto la strada da tre ad una sola corsia di marcia. Il tappo che si è creato proprio all’inizio della via ha generato ripercussioni a catena. Con le auto che, per cercare percorsi alternativi ed evitare la colonna, hanno intasato anche la via zona di viale Giulio Cesare e la via Madruzza.



Oltre al cantiere in via Varesina nella zona di Rebbio si aggiunge un incidente in via Cecilio tra due auto che ha visto una donna ferita e trasportata in codice giallo in ospedale.