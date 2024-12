L’europarlamentare del PD Pierfrancesco Maran nonché ex assessore alla Casa, Lavori Pubblici e Piano Quartieri di Milano scrive alla famiglie di Como dopo la sentenza del Tar che riguarda l’asilo nido Magnolia. Sentenza che boccia la chiusura volute – nell’ambito della riorganizzazione degli edifici scolastici della città – dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Alessandro Rapinese.

Maran si congratula con i genitori per l’impegno messo in campo e per il risultato ottenuto.

“Il compito di un’amministrazione – come spiegai a giugno, rispondendo al vostro appello rivolto ai candidati alle europee – è di fornire e amministrare servizi per i cittadini, non di abdicare alle proprie responsabilità nascondendosi dietro a ragioni economiche o di asettiche razionalizzazioni” ha commentato l’eurodeputato.

“Come europarlamentare, d’altronde, ho modo di vedere gli effetti su più ampia scala della crisi demografica. Per contrastarla, bisogna – aggiunge Maran – aumentare servizi e sostegno alla genitorialità. Per questo, ribadisco a tutte e tutti voi, ancora una volta, il mio sostegno”.

Quindi la considerazione finale: “Auguro a voi e ai comitati che ancora sono in attesa di risolvere contenziosi e ostacoli generati dall’Amministrazione comunale di Como in materia di istruzione e aggregazione che – conclude l’esponente dem – anche le altre battaglie possano avere un esito analogo: nel segno di una città che si batte per le battaglie che riguardano la collettività”.