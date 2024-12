Qualità della vita: Como è 11^ e si piazza davanti a Milano, 12^ -in calo di 4 posizioni-, in una classifica che vede nei primi posti il predominio delle province del nord-est, con il podio che registra per la prima volta in vetta Bergamo, davanti a Trento e Bolzano. Ai piedi del podio Monza e Brianza; mentre guardando all’altra sponda del Lario, Lecco si piazza 14^.

Non si ferma dunque la scalata di Como che nel 2023 era 17^ su 107 provincie. Tra i 90 indici valutati dal Sole24 Ore nell’indagine, giunta al 35° anno, la provincia di Como sale anche sul podio per giustizia e sicurezza, con il 3° posto, è 9^ in ambiente e servizi, 20^ per affari e lavoro, 24^ in demografia e società, 33^ per ricchezza e consumi, mentre accusa un pessimo 61° posto in cultura e tempo libero.

Per quanto riguarda la qualità della vita delle donne il territorio comasco è 22°, meglio fa nella qualità della vita di bambini, giovani e anziani, dove si piazza al 7° posto; è invece al 27° nell’indice di sportività.

Tornando alla classifica generale, se nelle posizioni migliori non ci sono state novità, nessun cambiamento anche per le peggiori dominate dal Sud Italia, con Crotone, Napoli e -ultima- Reggio Calabria.