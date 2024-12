Due arresti con l’accusa di tentato omicidio. La Polizia cantonale ticinese ha fermato un 40enne cittadino italiano e un 60enne spagnolo, entrambi residenti nel Luganese. I due avrebbero colpito un marocchino 56enne nel corso di una lite avvenuta la sera dell’11 dicembre in via Vanoni a Lugano. L’uomo ha riportato ferite al capo, provocate da un oggetto contundente, che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Gli accertamenti effettuati hanno successivamente permesso di individuare e fermare i presunti autori. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici e aggressione. Al vaglio vi è anche la posizione di un 28enne cittadino gambiano residente nel Mendrisiotto (interrogato e nel frattempo rilasciato). L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli.