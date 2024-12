Ad Albese con Cassano, bambini a raccolta domenica 15 dicembre nella piazza del mercato, per il lancio dei palloncini con la letterina per Babbo Natale. Un gesto che però ha scatenato l’ira degli ambientalisti dell’associazione Plastic Free Onlus che, con i suoi referenti della sede lombarda, ha tentato invano di bloccare il lancio attraverso una lettera inviata alla Pro Loco, organizzatrice dell’evento, e alla polizia locale. A questa sarebbero seguiti anche numerosi appelli per fermare l’iniziativa patrocinata dal Comune, perché -scrivono gli ambientalisti in un comunicato- i palloncini una volta dispersi, finiscono a terra o nei corsi d’acqua inquinando e scambiati per cibo, possono venire ingoiati dagli animali.

Il lancio dei palloncini ad Albese con Cassano: “Gesto diseducativo”

Inoltre, spiega Barbara Cavenna, rappresentante della Onlus, il lancio dei palloncini non rispetterebbe l’articolo 255 del Codice dell’Ambiente, oltre ad essere: “Un gesto non solo diseducativo ma preoccupante per il messaggio che viene dato ai più piccoli”.

Del tentativo di fermare il lancio delle letterine, era all’oscuro il sindaco del paese, Alberto Gaffuri, che conferma la bontà dell’evento dedicato ai più piccoli: “Siamo sensibili al tema e da tempo ci stiamo impegnando per promuovere la sostenibilità. Nel merito, stiamo però parlando di una tradizione il cui costo-beneficio tra il sorriso dei bambini rispetto ad un’ipotetica quota di inquinamento causata dai palloncini, nello specifico biodegradabili e certificati, è a favore dei piccini. Non vedo l’esigenza di accanirsi su questo evento. Invece di centrare la questione sui palloncini, più efficace centrarla sulle mille attività compiute dagli adulti. Per questo, invito i rappresentanti di Plastic Free a fare di Albese con Cassano un luogo nel quale diffondere attraverso incontri ed eventi il tema della sostenibilità”.

Invito che siamo certi sarà raccolto dall’associazione che in primis si impegna nella diffusione degli stessi principi.