“Ventinove nuovi poliziotti da oggi in servizio alla questura di Como”: l’annuncio del sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. “Un importantissimo rafforzamento dell’organico della questura e delle specialità della polizia stradale e di frontiera – dichiara Molteni – per potenziare i servizi di controllo del territorio e di prevenzione su tutto l’ambito provinciale e per migliorare la qualità della sicurezza dei cittadini e delle comunità locali contro furti, spaccio e reati predatori. Questi potenziamenti di personale – prosegue il sottosegretario – avvengono nel giorno in cui è stato siglato il nuovo contratto per il comparto Sicurezza Difesa, che garantirà un aumento medio di 198 euro, il più significativo degli ultimi quindici anni, e 100 euro netti in busta paga alla qualifica iniziale di agente”.