Arresti aumentati del 30%, espulsioni, ammonimenti e daspo urbani quasi raddoppiati. Sicurezza: la Questura di Como, guidata da marzo di quest’anno da Marco Calì, ha diffuso i principali dati relativi al 2024 fino alla metà di dicembre. Proprio nei giorni scorsi, la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore aveva premiato Como sul fronte giustizia e sicurezza con il terzo posto tra le province italiane.

Nei dati della Polizia di Stato, salta subito all’occhio l’aumento degli arresti: 205 nel 2023, 264 nel 2024. Quasi il 30% in più, contando poi che mancano ancora 15 giorni alla fine dell’anno. Più che raddoppiati gli ammonimenti per atti persecutori o violenza domestica, complessivamente passati dai 19 del 2023 ai 40 del 2024. Sono provvedimenti spesso molto utili a evitare che situazioni domestiche o relazionali difficili sfocino in epiloghi gravi. In aumento anche i “Dacur”, i Daspo urbani: 22 complessivi nel 2023, 41 nel 2024. I 65 accompagnamenti alla frontiera del 2023 – le espulsioni – sono diventati 104 nel 2024.

Da segnalare, infine, anche l’aumento dei passaporti rilasciati, che indica la risoluzione del problema dei tempi di attesa degli anni scorsi: nel 2024 la Questura di Como ha distribuito 36.905 passaporti, quasi 3.500 in più dell’anno precedente.