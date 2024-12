Condannato per furto in Grecia, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Sorico, in base a un mandato di arresto europeo delle autorità elleniche, un pakistano di 30 anni domiciliato a Sorico, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da Trento per protezione internazionale.

Il 30enne è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile, che gli hanno notificato il mandato inserito dalla Grecia nel circuito Schengen, Il pakistano è stato condannato in Grecia nel giugno del 2022 per furto. E’ stato portato al Bassone, in attesa delle decisioni della Corte di Appello di Milano.