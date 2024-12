I carabinieri hanno trovato nella sua casa di Nesso un vero e proprio arsenale. L’uomo, proprietario di tutte quelle armi, è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della stazione di Pognana Lario.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato un fucile “Carcano” 91/38 carico e perfettamente funzionante, due revolver senza matricola, 490 cartucce di vario calibro, 13 coltelli di diversa misura, 6 spade, 5 falcetti, un arco con frecce e una balestra con mirino telescopico completa di 9 dardi.

I carabinieri sono riusciti a stabilire la perfetta efficienza delle armi da fuoco, ma non la loro provenienza. Perciò saranno necessari ulteriori accertamenti. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione illegale di armi da fuoco e, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere Bassone di Como.