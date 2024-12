Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 18 dicembre, è stata nuovamente attivata la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Inter-Como, valida per la 17esima giornata di serie A e in programma lunedì 23 dicembre alle ore 20.45 a San Siro.

A seguito delle valutazioni delle autorità competenti, è stato introdotto l’obbligo della tessera del tifoso “Blu Nel Cuore Card”, che può essere sottoscritta gratuitamente al link https://comofootball.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowTdtListType.

I biglietti già acquistati restano validi senza bisogno di ulteriori azioni, specifica in una nota il Como 1907.

La vendita resterà attiva fino alle ore 19 di domenica 22 dicembre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti presso lo stadio il giorno della gara.

I biglietti sono disponibili online al link https://www.vivaticket.com/…/serie-a-enilive…/257095… e presso tutti i rivenditori autorizzati.