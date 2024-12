In occasione del Santo Natale 2024, l’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo si esibisce in concerto alla basilica di San Fedele, nel cuore della città. L’evento, a ingresso libero, comincia alle ore 16.

L’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo, nata nel 1985 in seno al Conservatorio cittadino, si esibirà sulle note del repertorio di Johann Stamitz, il padre dell’orchestra da camera classica. Approfondire e studiare questi brani permette a ciascun musicista dell’orchestra Franz Terraneo di indagare le ragioni più intime e profonde del suo essere musicista di una orchestra da camera, concedendosi un tuffo nel passato, proprio come il Natale chiede a ciascuno di tornare bambino.

L’evento è stato organizzato al fianco di Casa Nazareth, aiutandone l’attività affinché possa continuare preziosa e solida negli anni. Casa Nazareth, infatti, garantisce un pasto caldo alle persone senza fissa dimora e in difficoltà che vivono a Como. Ha sede in via Don Luigi Guanella 12. Attualmente, offre oltre 75mila pasti all’anno, serviti caldi a pranzo e a cena, grazie al lavoro costante di 7 operatori e al coinvolgimento di oltre 250 volontari.

Il calendario dell’Orchestra

Dopo il successo dell’iniziativa nel 2024, un calendario illustrante una misteriosa nave ormeggiata nel lago di Como, arriva per il 2025 una nuova versione. Il nuovo calendario dell’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo ha come protagonista la forma inconfondibile del Lario, resa plastica da 12 situazioni di movimento.

Il calendario è già in vendita. Può essere prenotato via email, poi ritirato e saldato in occasione del concerto di Natale, lunedì 23 dicembre. In alternativa, potrà essere acquistato direttamente lunedì presso la basilica di San Fedele, a Como.