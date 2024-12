Un fatturato superiore a 22 milioni di euro, un valore della produzione aumentato di quasi il 30% rispetto al 2023 e un utile d’esercizio cresciuto di oltre il 50%: sono i numeri del bilancio 2024 di Villa Erba Spa. Un anno definito “straordinario” per gli “importanti successi e traguardi raggiunti” dal presidente di Villa Erba, Claudio Taiana. Ieri nella Villa Antica si è riunito il consiglio di amministrazione, che ha analizzato i conti del preconsuntivo del 2024.

Sul fronte degli investimenti, sono stati completati, per un totale di oltre 1 milione di euro, l’installazione dell’impianto fotovoltaico nell’area dell’autosilo, la sostituzione delle caldaie nella Villa Antica, il rinnovamento dell’impianto audio e di videosorveglianza all’interno del centro espositivo, il posizionamento di batterie d’emergenza, l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, l’ammodernamento delle cucine della Villa Antica. A questi si aggiungono altri investimenti in corso, come la digitalizzazione delle stanze dedicate a Luchino Visconti, il progetto “Villa Erba Svelata”, uno studio approfondito condotto da un docente universitario sulle opere artistiche presenti nella Villa Antica per documentare e classificare il patrimonio contenuto nelle sale, e infine il rifacimento delle ex serre dell’area Galoppatoio per la realizzazione di un punto di ristoro.

Nel 2024 sono stati ospitati nel compendio 144 eventi, di cui 115 nella Villa antica, 25 nel centro espositivo e quattro tra il parco e l’area dell’ex- galoppatoio, per oltre 250 giornate di occupazione degli spazi con oltre 100.500 presenze complessive. Nel 2023 erano 77.500. Le iniziative culturali e di intrattenimento, entrate definitamente nella programmazione annuale della società, si sviluppano durante tutto l’anno con l’offerta di un variegato palinsesto.“Questo traguardo è il frutto del lavoro sinergico di tutta la nostra squadra – ha commentato Piero Bonasegale, direttore generale di Villa Erba S.p.A. – Ci affacciamo al nuovo anno con grande fiducia, pronti ad accogliere ospiti da tutto il mondo e a consolidare ulteriormente il nostro ruolo di riferimento nel panorama degli eventi nazionali e internazionali”.