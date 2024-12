Incidente stradale oggi intorno alle 12.30 a Carbonate. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita fuori strada in via Giovanni Boccaccio. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente della vettura, una ragazza di 21 anni, trasportata in codice giallo, dunque con ferite di media gravità, all’ospedale di Varese. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.