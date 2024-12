Luci a San Siro pronte ad accendersi per la sfida tra Inter e Como. Una tra le partite più attese assieme a quelle contro Milan e Juventus, quella che i tifosi vanno subito a cercare quando viene pubblicato il calendario. Azzurri pronti a scendere in campo nella Scala del calcio per un derby che spesso in passato ai lariani ha portato bene, con una serie di prestigiose vittorie contro la formazione nerazzurra. Nella squadra nerazzurra è in dubbio Nicolò Barella, uscito al 74′ di Lazio-Inter per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista, ex di turno, è in dubbio per lunedì.

Squadre in campo lunedì sera alle 20.45, arbitra Antonio Giua di Olbia. Inter e Como sono reduci da un incrocio con le due squadre di Roma, terminato, sommando i risultati, con un secco 8-0 per le due lombarde. Domenica il successo dei lariani per 2-0 contro la Roma, con le reti nel finale di Gabrielloni e Nico Paz. Poi la netta affermazione dell’Inter per 6-0 allo stadio Olimpico con la Lazio, con sei marcatori tutti differenti: Calhanoglu, Dimarco, l’ex azzurro Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram.

Dalle ore 12 di mercoledì 18 dicembre, intanto è stata nuovamente attivata la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Era stato paventato il blocco per i sostenitori lariani, che invece non c’è stato. A seguito delle valutazioni delle autorità competenti, è stato però introdotto l’obbligo della tessera del tifoso “Blu Nel Cuore Card”. I biglietti già acquistati restano validi senza bisogno di ulteriori azioni, ha specificato in una nota il Como 1907. La vendita resterà attiva fino alle ore 19 di domenica 22 dicembre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti presso lo stadio il giorno della gara.