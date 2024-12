La cantante Ivana Spagna e i calciatori del Como a Palazzo Terragni per il Natale del finanziere, un evento dedicato alle famiglie dei militari delle fiamme gialle. Una festa all’insegna della solidarietà. E’ stata infatti anche l’occasione per consegnare un contributo a un’associazione che sul territorio offre assistenza per bambini con gravissime disabilità.

L’evento è stato presentato da Mariella Petagine, volto di Etv. A fare gli onori di casa il comandante provinciale Michele Donega. Tra i momenti clou l’esibizione di Ivana Spagna e della Band “Natale in Jazz”. Grande entusiasmo per la presenza dei calciatori del Como Andrea Belotti, Alberto Dossena e Lucas Da Cunha, che hanno chiacchierato con i presenti e firmato autografi.

I calciatori del Como ospiti dell’evento organizzato dalla guardia di finanza