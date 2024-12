La sede di via Volta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como ha ospitato la tradizionale cerimonia per la nomina dei nuovi Senatori. Come ogni anno, infatti, agli ingegneri che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di laurea il consiglio dell’ordine conferisce una benemerenza per onorare la loro lunga attività professionale.

Il riconoscimento è andato a Giampiero Ajani, Daniele Castiglioni, Carlo Faverio, Giancarlo Gerosa, Filippo Leone, Sergio Luigi Levati, Vincenzo Ligorio, Domenico Macheda, Vincenzo Molteni, Carlo Pusterla, Angelo Rava, Angelo Cesare Roselli, Ezio Luigi Volonté.