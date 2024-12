Scappa di casa e viene sorpreso a rubare in un negozio di Como. Un 14enne di origini nord africane, cittadino italiano residente in provincia di Rovigo, è stato denunciato a piede libero dalla polizia con l’accusa di aver rubato un capo di abbigliamento in un negozio sportivo di via Plinio a Como.

Secondo quanto ricostruito, verso le 13 di ieri, una volante della questura è stata indirizzata al negozio, in quanto i dipendenti avrebbero sorpreso il giovane con un paio di pantaloni del valore di 100 euro nascosti sotto al giubbotto.

I poliziotti hanno ricostruito la vicenda grazie alla testimonianza del personale dell’attività. Il 14enne, secondo quanto raccontato agli agenti, si sarebbe chiuso in camerino per nascondere la merce, alla quale aveva prima strappato l’antitaccheggio.

Portato in questura, il ragazzo è stato identificato ed è emerso che nei primi giorni di dicembre era stata sporta una denuncia, dal padre del 14enne, di allontanamento dalla casa famigliare.

Il giovane, denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano per furto aggravato, è stato riaffidato al padre.