Una collaborazione che potrà riguardare ogni aspetto: tecnico, di gestione societaria o di marketing, ad esempio. Una partnership tra il Como 1907 e una tra le più prestigiose società mondiali, quella dell’Ajax di Amsterdam. L”accordo ha valenza triennale. Un club tra i più famosi, che ha lanciato miti del calcio cresciuti nel suo vivaio come Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Krol, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf e Wesley Sneijder. Iconica la sua maglia, con la banda verticale rossa. Nel suo museo l’Ajax ha 36 campionati olandesi, due Coppe Intercontinentali, quattro Coppe Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa e due Supercoppe Uefa.

IL COMUNICATO

Como 1907 e Ajax hanno unito le forze in una partnership. L’accordo triennale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Per il Como questa partnership rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la sua rete calcistica globale.

Il Como 1907, promosso dalla Serie B la scorsa stagione, si affaccia alla Serie A italiana per la prima volta dopo 21 anni. La squadra è gestita dallo spagnolo Cesc Fàbregas, ex vincitore della Coppa del Mondo.

Mirwan Suwarso, Presidente Como 1907: “Al Como 1907 crediamo che la collaborazione sia il motore dell’innovazione e della crescita. La collaborazione con un club del calibro dell’Ajax ci permette di unire i nostri punti di forza, garantendo ad entrambi i club una spinta verso i confini dell’eccellenza calcistica. Insieme, puntiamo a creare percorsi che non solo elevino i nostri club, ma che stabiliscano anche un nuovo standard per il futuro del gioco”.

Alex Kroes, direttore tecnico dell’Ajax, ha commentato: “Con il loro approccio innovativo e il modo in cui hanno raggiunto la promozione in Serie A, il Como 1907 è un club fantastico con cui collaborare”.

Questa partnership è una pietra miliare sia per il Como che per l’Ajax e prometterà una crescita reciproca, un forte innovazione e uno scambio di competenze che rafforzerà le posizioni competitive di entrambi i club sulla scena internazionale. La collaborazione sottolinea un impegno comune verso l’eccellenza e una visione audace per il futuro del calcio.