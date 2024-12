La polizia locale di Como ha sequestrato quasi 250 chilogrammi di fuochi d’artificio in un negozio a Tavernola. L’attività commerciale, secondo quanto accertato dai vigili non aveva la licenza di pubblica sicurezza per la vendita di articoli pirotecnici e aveva comunque sugli scaffali, a disposizione dei clienti, un quantitativo superiore al consentito.

Gli agenti del comando di Como della polizia locale, con l’avvicinarsi delle feste di Natale e Capodanno, come disposto dalla prefettura hanno potenziato le attività di prevenzione e controllo sulla vendita degli articoli pirotecnici, in collaborazione anche con la questura di Como.

Nel pomeriggio di ieri il controllo a Tavernola. Gli agenti hanno accertato la presenza, sugli scaffali, di numerosi articoli pirotecnici. L’attività commerciale era sprovvista della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Gli articoli avevano un peso complessivo di oltre 240 chilogrammi.

La normativa consente, per questo tipo di esercizi commerciali, l’esposizione nell’area di vendita di un massimo di 50 chilogrammi netti di articoli pirotecnici. Sono stati disposti ulteriori accertamenti. E’ stato determinato il contenuto esplosivo netto dei prodotti, che è risultato di 52,912 chilogrammi.

Gli agenti hanno sottoposto a sequestro penale tutto il carico di fuochi d’artificio e il titolare del negozio è stato denunciato. Nei giorni scorsi, i vigili hanno effettuato ispezioni e controlli in altre cinque attività commerciali, senza riscontrare irregolarità.