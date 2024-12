Il progetto finanziario che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni in occasione del bicentenario della morte di Alessandro Volta è ufficialmente nella legge di bilancio. Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione Alessio Butti.

A duecento anni dalla sua morte, la città di Como si prepara a rendere omaggio ad Alessandro Volta, il grande scienziato comasco che ha rivoluzionato il mondo con le sue scoperte. Le celebrazioni si estenderanno dal 2025 al 2027 e rappresenteranno un progetto di straordinaria importanza per l’intero Paese.

L’annuncio del sottosegretario Butti

“Grazie all’intenso lavoro che ho portato avanti negli scorsi mesi – ha dichiarato il sottosegretario Butti – il progetto finanziario e di governance che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni è nella legge di bilancio”. È previsto un budget complessivo di 6 milioni di euro, suddivisi in 2 milioni all’anno per il triennio 2025-2027. Como si prepara così a ospitare eventi, mostre, iniziative didattiche e culturali di respiro internazionale e la città – commenta il sottosegretario Butti – è pronta a trasformarsi “in un centro di eccellenza per la scienza e la cultura”.

“Alessandro Volta non è solo una figura storica – ha ricordato – È un simbolo del genio italiano e della capacità di coniugare scienza e creatività”. Molte le sorprese e le iniziative in programma. A svelarlo è lo stesso sottosegretario Alessio Butti: “Oltre agli eventi già annunciati, stiamo valutando la realizzazione di una fiction televisiva che racconti la vita e le scoperte di Volta, con l’obiettivo di avvicinare ancora più persone al suo straordinario contributo all’umanità”, ha annunciato.

“Dopo aver raccolto indicazioni dal mondo scientifico, universitario e industriale, costituirò un Comitato Nazionale che guiderà l’organizzazione delle Celebrazioni”, prosegue Butti. “Queste celebrazioni saranno un’occasione unica per rafforzare l’identità culturale e scientifica della nostra comunità, proiettando Como su un palcoscenico internazionale”, ha concluso.