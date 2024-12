Due incidenti in moto a poche ore di distanza. A Como questa mattina poco prima delle 10:30, in via Briantea un ragazzo di 20 anni sarebbe caduto riportando ferite tali da richiedere l’intervento del 118 in codice rosso, trasferito all’ospedale Sant’Anna. Le condizioni del giovane sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Impegnati nella ricostruzione dell’accaduto gli agenti della Questura.

Si è temuto il peggio anche per un centauro di 58 anni sbalzato dalla sua due ruote a Ponte Lambro. L’incidente in via 24 Maggio poco dopo le 4 del pomeriggio. Sul posto i carabinieri del capoluogo. Il 58enne soccorso dall’equipe dell’ambulanza è stato trasferito sempre all’ospedale di san fermo della Battaglia. Avrebbe accusato ferite gravi ma fortunatamente, anche in questo caso non sarebbe in pericolo di vita. In entrambi i casi non sarebbero coinvolti altri veicoli.