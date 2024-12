Ultima partita del 2024 a Desio per la Pallacanestro Cantù, che domenica alle 18 incontra Udine sul parquet di casa, dove andrà in scena una sfida fondamentale per gli uomini di Brienza. Anche i friulani allenati da Adriano Vertemati – che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla promozione – sono secondi in classifica, a pari punti con i biancoblu. Dopo un avvio di stagione più che soddisfacente, i canturini puntano a chiudere l’anno nel migliore dei modi.

“Sarà una partita che ci presenterà sicuramente alcune difficoltà, perché affrontiamo una squadra molto forte e appaiata a noi in classifica”, ha dichiarato il coach biancoblu, Nicola Brienza. “Chiaramente – ha aggiunto – conosciamo bene sia il club sia gli interpreti e i giocatori. Sappiamo che è una squadra che è stata costruita, come noi, per provare a fare il grande salto e quindi ci sono tutte le premesse per far sì che sia una partita difficile da affrontare”

Allo stesso tempo però, per coach Brienza “sarà una sfida estremamente stimolante perché, dopo Rimini, ci troveremo di fronte subito un’altra squadra di altissimo livello”. Proprio a Rimini, dopo due vittorie consecutive, i brianzoli sono riusciti a fermare la corsa della capolista, che da inizio campionato aveva incassato una sola sconfitta. Ora la vetta è a -4 per gli uomini di Brienza. “Non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico – ha concluso – e speriamo di poter regalare una grande emozione a tutti i nostri tifosi che saranno a Desio”.