Una vicenda singolare ha visto come protagonista nientemeno che Babbo Natale, nelle scorse ore, a Como.

Il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, sul suo profilo Facebook, ha raccontato un episodio curioso, come abbiamo riportato in precedenza: Babbo Natale “fermato” dalla polizia locale a Como. Ecco il post di Gaddi.

Prevedibilmente, la notizia aveva suscitato un certo clamore. Successivamente, in serata, la polizia locale di Como ha però chiarito i contorni della vicenda, che ora appiono decisamente diversi dalla prima versione circolata: Babbo Natale (l’uomo che ne indossava il costume) non è stato né fermato, né multato, ma solamente identificato, come spesso accade in questi frangenti. Un’attività preventiva, per scongiurare il rischio di raggiri ed evitare che qualcuno possa approfittare del periodo e del traversitmento.