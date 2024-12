Parole di elogio per il Como da parte di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa di presentazione della partita tra nerazzurri e lariani, in programma domani alle 20.45 allo stadio San Siro. “Per noi sarà una partita difficile, contro una ottima squadra, ben organizzata, che presenta un mix di elementi esperti e giovani di qualità. Sarà una partita complicata”.

Per il tecnico dell’Inter qualche difficoltà in difesa. Matteo Darmian e Stefan De Vrij sono in forte dubbio. Francesco Acerbi e Benjamin Pavard sono fermi. Sta invece meglio l’ex di turno, Nicolò Barella, che sarà sicuramente convocato. “Vogliamo concludere al meglio questo 2024 – ha spiegato l’allenatore dei campioni d’Italia – Un anno che ricorderemo per sempre perché è arrivata la seconda stella”.

Lo stesso Inzaghi ha avuto parole di elogio per il collega Cesc Fabregas. “Mi piace molto. I suoi principi si notano, l’ho seguito in serie B e ora in A sta mostrando grande qualità di gioco. Il Como in questa stagione ha disputato partite importanti contro le squadre di alta classifica; servirà attenzione perché i lariani hanno grande qualità e giocano sempre per vincere. Di fronte ci sarà quindi una formazione tecnica, con bei principi e allenata molto bene. Nella prima parte di campionato non è stata premiata dai risultati però ha giocato molto bene l’ultima sfida con la Roma. Servirà attenzione”.

Infine una battuta sul talento azzurro Nico Paz: “Me ne hanno parlato molto bene. Un giocatore di qualità che farà una grandissima carriera”.