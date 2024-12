Lo stadio del ghiaccio di Casate -struttura gestita da CSU- è pronto ad accogliere grandi e piccini durante Festività natalizie. Gli amanti del pattinaggio su ghiaccio, potranno tornare a divertirsi in pista, non solo al pomeriggio ma anche di sera. Di seguito giorni orari di apertura durante il periodo delle vacanze invernali.

Il Palazzo del Ghiaccio si trova nel Centro Sportivo di Casate, un complesso polivalente situato in via Virgilio 16 viene utilizzato da diverse società sportive agonistiche e non, che organizzano corsi di pattinaggio e hockey.



Domenica 22 dicembre: dalle 15:00 alle 18:00

Lunedì 23 dicembre: dalle 14:00 alle 18:00

Venerdì 27 dicembre: dalle 14:00 alle 18:00

Sabato 28 dicembre: dalle 21:30 alle 24:00

Domenica 29 dicembre: dalle 15:00 alle 18:00

Lunedì 30 dicembre: dalle 14:00 alle 18:00

Gli orari di gennaio e febbraio



Nel mese di gennaio 2025, lo stadio sarà accessibile:

Giovedì 2 gennaio: dalle 14:00 alle 18:00

Venerdì 3 gennaio: dalle 14:00 alle 18:00

Sabato 4 gennaio: dalle 21:30 alle 24:00

Domenica 5 gennaio: dalle 15:00 alle 18:00

Lunedì 6 gennaio: dalle 14:30 alle 18:00