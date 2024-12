Tragedia questa mattina a Como, in via Italia Libera, dove un uomo di 96 anni, Mauro Sprugnoli, originario di Monteriggioni, in provincia di Siena, ma residente a Como, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo un incendio. È accaduto intorno alle 10.40. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe stata causata da soffocamento da fumo. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ripetutamente invocato aiuto, richiamando l’attenzione del nipote e di un vicino di casa, i primi a lanciare l’allarme al 112 e a tentare poi di accedere alla stanza invasa dal fumo.

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di via Valleggio e un’ambulanza. All’interno dell’abitazione, nella camera da letto al secondo piano della palazzina al civico 13, è stato purtroppo ritrovato l’anziano senza vita ancora disteso sul letto. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite proprio dalla stanza. Secondo le prime ipotesi, sarebbero state innescate da una candela che il pensionato teneva accesa.

Il rogo è stato spento in circa un’ora. Sul posto sono intervenute anche la polizia e gli agenti della polizia locale di Como, che hanno chiuso al traffico la strada e deviato le auto per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio, di messa in sicurezza e di recupero del corpo.

In corso le indagini per accertare le cause all’origine dell’incendio. Le fiamme, come detto, sarebbero partite dalla camera da letto, provocando la morte dell’uomo. Il fumo avrebbe invaso anche gli altri locali, ma il rogo non si sarebbe esteso agli appartamenti vicini.

Il 96enne, ancora pienamente autosufficiente, secondo le prime informazioni, condivideva la casa con la famiglia della figlia, in quel momento assente. Sia il vicino di casa che il nipote sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.