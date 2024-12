Maxi incidente sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso questa mattina poco prima delle 8.30. Il tamponamento, avvenuto in direzione sud un chilometro prima dello svincolo di uscita di Turate, ha coinvolto cinque veicoli. Sarebbero sei le persone che si trovavano a bordo dei mezzi incidentati, tra le quali due uomini di 33 e 35 anni. Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto tre squadre da Appiano Gentile, Como e Tradate. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Lipomo e una della Croce Azzurra di Cadorago, un’automedica e l’elisoccorso da Milano. Il ferito, dopo essere stato estratto dal veicolo, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili le ripercussioni al traffico. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stato necessario bloccare la circolazione nel tratto autostradale tra il bivio con la A36 Pedemontana e lo svincolo di Turate in direzione Lainate. Poco dopo le 9 è stata riaperta una corsia. L’incidente è stato risolto intorno alle 10.15.

Sulla A9 si sono create lunghe code. Autostrade per l’Italia ha segnalato sul suo sito una coda di 4 chilometri tra Lomazzo Nord e Turate a causa dell’incidente. I rallentamenti sono proseguiti anche in tarda mattinata. La società Autostrade ha consigliato di evitare il tratto interessato dal sinistro e utilizzare l’entrata di Saronno in direzione Lainate e l’uscita di Lomazzo Nord provenendo da Como.