Dopo averli ringraziati in sala stampa al termine della partita di San Siro con l’inter per il loro sostegno, mister Cesc Fabregas ha voluto ringraziare i tifosi del Como attraverso i social.

“Grazie a tutti i tifosi Lariani per il grande supporto di ieri e per quello che ci avete dato ogni singolo giorno – ha scritto l’allenatore – Sentiamo il vostro affetto e lavoriamo e giochiamo con impegno per rendervi orgogliosi. Buon Natale a tutti e ci vediamo al Sinigaglia per un’altra grande partita. Forza Como!”.