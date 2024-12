Edoardo Goldaniga, difensore del Como, ha così commentato la gara giocata a San Siro e vinta dall’Inter per 2-0. “Simone Inzaghi ha fatto i complimenti al Como e me li ha confermati personalmente. Erano sicuramente sinceri. La nostra è stata una ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo, in cui ci è riuscito tutto. Nel secondo dopo il gol dell’Inter è logicamente cambiata l’inerzia della gara. Noi siamo stati comunque bravi a rimanere in partita fino alla fine. Abbiamo avuto anche qualche buona occasione”.

“Ci teniamo la prestazione che nel calcio però non basta ci vuole qualcosa in più – ha aggiunto Goldaniga – Serve maggiore attenzione per portare via punti. Mister Cesc Fabregas ci ha trasmesso una grande mentalità: chi ci segue sa che le prestazioni non mancano, ma ora dobbiamo muovere la classifica. Noi prepariamo ogni gara in modo diverso con il mister e lo staff, cerchiamo avere il match sempre in mano. La strada da seguire è tracciata, noi dobbiamo migliorare settimana dopo settimana”.