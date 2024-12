Il Luna Park di Como inizierà il 5 aprile e terminerà il 27 aprile 2025. E’ quanto si legge nella determina del Comune di Como sul tema. Determina che richiama la commissione tecnica che ha stabilito le date.

Nella stessa determina, viene stabilito che i concessionari dovranno occuparsi a proprie cure e spese “di posizionare i bagni per i fruitori del Luna Park e di provvedere a realizzare, qualora non presenti, gli scarichi delle acque reflue”.

Il Luna Park era stato oggetto di pesanti polemiche in città. L’amministrazione comunale, dopo quasi un secolo, aveva deciso di “sfrattare” dalla piana di Muggiò i giostrai, O meglio: aveva disposto una drastica riduzione dello spazio a disposizione delle attrazioni, da 28mila a 5mila metri quadrati.

Il tribunale amministrativo aveva però accolto il ricorso presentato dai giostrai contro questa delibera. Nel 2024, per la prima volta, non era quindi stato organizzato il Luna Park, che tornerà a Como ad aprile.