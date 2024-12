Natale e solennità religiose, momenti intensi da vivere anche attraverso le dirette di EspansioneTV. Il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, presiederà le celebrazioni solenni, a partire da quelle della notte del 24 dicembre.

A mezzanotte verrà celebrata in Duomo la Santa Messa di Natale, che EspansioneTV, in collaborazione con la Diocesi di Como, trasmetterà in diretta.

Mercoledì 25 dicembre, sempre in Duomo, alle 10.00 è in programma il solenne pontificale nel Giorno di Natale, con benedizione papale. Anche in questo caso, le telecamere di EspansioneTV porteranno in diretta la cerimonia nelle case dei fedeli comaschi e lombardi.

Fedeli che potranno seguire in diretta su Etv anche la cerimonia di domenica 29 dicembre, solennità della Santa Famiglia e apertura del Giubileo 2025: dalle 15.00, si terrà la celebrazione diocesana di apertura dell’Anno Santo.

In occasione dell’apertura del Giubileo, a Como si inizierà con il raduno dei fedeli e la preghiera nella basilica di San Fedele, a cui seguirà una processione per le vie del centro fino ad arrivare in piazza Duomo. Lì i fedeli si ritroveranno in un altro momento di preghiera, ci sarà poi l’ingresso in Cattedrale e la celebrazione del solenne pontificale da parte del cardinale Oscar Cantoni. Per l’occasione, la basilica di San Fedele sarà aperta alle 13.50 e i fedeli sono invitati a radunarsi a partire dalle 14.00. La Cattedrale, invece, sarà chiusa dalle 13.00, pertanto sarà possibile accedere solo dopo l’arrivo della processione.

Da segnalare infine martedì 31 dicembre in Duomo alle 17 il solenne pontificale e canto del Te Deum, la preghiera di ringraziamento a conclusione dell’anno.