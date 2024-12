(ANSA) – GENOVA, 24 DIC – Un vasto incendio di bosco si è sviluppato durante la notte nel Comune di Varazze, nell’area limitrofa a località Ceresa. Anche a causa del forte vento delle ultime ore, che ha reso più complicate le operazioni di spegnimento, la sala operativa della Protezione Civile della Liguria ha emesso un pre-allarme per incendio di interfaccia data la prossimità delle fiamme alla zona abitata. Per questo motivo, due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto operano un canadair, i Vigili del Fuoco e cinque volontari dell’antincendio boschivo. La Protezione Civile regionale è in costante contatto con il territorio e con il sindaco di Varazze per monitorare l’evolversi della situazione. (ANSA).