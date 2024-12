Raddoppiati gli appuntamenti messi a disposizione delle famiglie all’ambulatorio pediatrico territoriale, un servizio attivo dallo scorso 12 ottobre tutti i sabati (non festivi) nella Casa di Comunità di Cantù, in via Domea 4.

Dopo un primo avvio con una linea ambulatoriale e circa 20 appuntamenti, nelle scorse settimane gli appuntamenti sono stati raddoppiati e portati a 40. Le visite vengono effettuate da pediatri di libera scelta nel pomeriggio del sabato. Il servizio è rivolto a tutti i minori residenti nel territorio provinciale di competenza dell’Asst Lariana. Per accedere, i genitori devono chiamare il numero unico di emergenza 116 117 e viene redatta una prima scheda informativa. Chiamando nella fascia oraria tra le 8 e le 18 del sabato, la famiglia viene ricontattata dal personale della centrale operativa territoriale del distretto di Cantù-Mariano Comense che, se ritiene necessario, fissa un appuntamento per il pomeriggio (tra le 14 e le 19) nell’apposito ambulatorio.

Il bambino sarà quindi visitato da un pediatra, che effettuerà la valutazione clinica del caso, fornendo le eventuali ricette. Nell’attività il medico sarà supportato da un infermiere dell’Asst Lariana, esperto nella gestione di pazienti pediatrici.

Una volta saturata l’agenda, le telefonate al numero unico di emergenza 116 117 vengono dirottate automaticamente dalla centrale telefonica di Areu alla sede di Continuità Assistenziale di competenza territoriale.