Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di montagna. L’alpinista Matteo Della Bordella, atleta di livello internazionale, arriva in provincia di Como per un incontro con il pubblico.

L’appuntamento è sulle montagne comasche: Della Bordella infatti sarà il protagonsita di una serata al Palalanzo di Alta Valle Intelvi, in programma sabato 28 dicembre alle 21.

L’incontro, a ingresso libero con offerta, è organizzato dalla sezione Valle Intelvi del Club Alpino Italiano.