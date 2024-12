Il contrasto dello spaccio di stupefacenti non si è fermato neanche a Natale. Nei boschi di Colverde i carabinieri di Olgiate Comasco e quelli dello squadrone carabinieri eliportato “Cacciatori Sardegna”, da mesi impegnati in tutta la provincia, hanno smantellato l’ennesimo bivacco della droga. Nell’intervento, un marocchino di 20 anni è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 5,1 grammi e due di hashish del peso di 2,2 grammi. Complessivamente, il giovane aveva con sé 220 euro in banconote di vario taglio.

Il marocchino è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari proseguiranno i controlli in tutte le aree boschive del territorio Comasco.