“Stabilisco che domenica 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali, i vescovi diocesani celebrino la Santa Eucaristia come solenne apertura dell’anno giubilare”. Così ha scritto papa Francesco nella “Spes non confudit” (“La speranza non delude”), la bolla con la quale il pontefice ha indetto il “Giubileo ordinario dell’anno 2025”. Il rito è successivo all’apertura della Porta Santa di San Pietro, che il papa ha varcato il 24 dicembre.

Accogliendo le parole del Santo Padre, il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha annunciato che nella Chiesa locale il Giubileo si aprirà domenica 29 dicembre, in diretta su Etv dalle 15. “Siamo tutti convocati e attesi. Un gesto di comunione universale con le Diocesi del mondo intero”, sono le parole del vescovo.

Per quanto riguarda lo svolgimento della celebrazione, è sempre papa Francesco a disporre che vi sia “il pellegrinaggio da una chiesa verso la cattedrale”. Un gesto che è “il segno del cammino di speranza che, illuminato dalla Parola di Dio, accomuna i credenti”. A Como la processione partirà dalla basilica di San Fedele, che aprirà alle ore 13.50. Da qui i fedeli si recheranno in Cattedrale, dove si celebrerà la messa. I fedeli sono invitati a radunarsi in San Fedele dalle 14.00 e alle 15.00, con la presidenza del cardinale Oscar Cantoni, si celebrerà il rito iniziale con il solenne annuncio del Giubileo e il suono del jobel. I fedeli poi, guidati dal Vescovo e dai concelebranti, raggiungeranno la Cattedrale, che resterà chiusa dalle 13. Sarà accessibile solo dopo l’arrivo della processione, previsto indicativamente per le 15.45. Dopo un momento di preghiera, tutti entreranno in Duomo dal portale principale e il cardinale Cantoni presiederà il solenne pontificale.