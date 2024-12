Gli interventi sono cominciati nella notte tra la Vigilia e il giorno di Natale e sono proseguiti per il resto della giornata. Intensa l’attività dei soccorritori, a partire dalle prime ore della notte. Diversi gli interventi di sanitari e forze dell’ordine a Como e provincia, tra Valle d’Intelvi, Faloppio, Appiano Gentile, Inverigo, Olgiate Comasco, Erba, Montorfano e Torno. Non si segnalano incidenti né interventi in codice rosso, cioè massima gravità.

Il primo intervento è stato registrato alle 00.30, in Alta Valle d’Intelvi, dove per un incidente stradale sono intervenuti ambulanza, carabinieri della compagnia di Menaggio e i vigili del fuoco di Como. Coinvolto un ragazzo di 24 anni trasferito in codice verde all’ospedale di Menaggio. Il giovane a bordo della sua auto è uscito di strada, colpendo un ostacolo al lato della carreggiata.

Poche ore dopo, alle 01.51 in via Aldo Moro a Faloppio è stato segnalato un intervento per intossicazione. Coinvolto un ragazzo di 26 anni, trasportato in codice verde – quindi urgenza di bassa priorità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Alle 02.12 un’ambulanza ha raggiunto piazza Libertà ad Appiano Gentile per un’altra intossicazione. Trasportato in codice giallo, sempre all’ospedale Sant’Anna, un uomo di 34 anni.

Soltanto pochi minuti più tardi, alle 02.28, questa volta in viale Spallino a Como, un uomo è caduto dalla bicicletta e si è rivelato necessario l’intervento in codice rosso dei soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Altri interventi per intossicazione etilica, invece, alle 03.06 e 03.41. Prima a Como in via della Madonnetta, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Poi a Inverigo, dove una ragazza di 22 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale di Cantù.

Nella mattinata di Natale, alle 11.49 in via Pio XI a Como, i sanitari sono intervenuti per la caduta di una donna di 90 anni, trasferita in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Fatto analogo alle 11.54, dove una signora di 89 anni è caduta in via Vittorio Emanuele a Olgiate Comasco. Necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese. Per evento violento, intervento di sanitari, carabinieri e vigili del fuoco di Como a Erba. Un uomo di 50 anni è stato portato in codice verde all’ospedale cittadino.

Un altro incidente, questa volta a Montorfano lungo la strada statale Briantea, ha visto coinvolto un uomo di 51 anni. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sempre a Montorfano, alle 15.38, i soccorsi sono intervenuti in via Brianza per la caduta di un uomo di 80 anni, trasferito poi in codice giallo all’ospedale di Erba. Infine, alle 18.36 un incidente stradale tra due auto a Torno. Coinvolte due donne di 25 e 43 anni. Intervenuti i carabinieri di Como e necessario il trasporto in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in codice verde.