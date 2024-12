Nonostante la condanna a 6 mesi di carcere, si godeva le vacanze di Natale in un hotel di Como. Arrestato un 51enne italiano. Nella serata di mercoledì 25 dicembre la polizia ha arrestato l’uomo in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Varese. Si tratta di un 51enne italiano, nato in Svizzera e residente a Monaco di Baviera. L’uomo, che sarebbe stato condannato per ricettazione nel 2014, dovrebbe scontare 6 mesi di carcere.

L’arresto è stato possibile grazie a un “allert” proveniente dal sistema “alloggiati web”, una sorta di banca dati che registra le generalità degli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive. I gestori, infatti, hanno l’obbligo di comunicare alla Questura di riferimento i dati dei clienti, entro 24 ore dal loro arrivo. Dopo aver registrato il pernottamento del 51enne in un hotel di Como e in seguito alla segnalazione arrivata tramite il servizio “alloggiati web”, la polizia è giunta sul posto e ha portato l’uomo in Questura. Il 51enne si trovava in camera.

Al 51enne, oltre al provvedimento di carcerazione, sarebbe indirizzato un secondo provvedimento, riguardante la notifica di una sentenza emessa a giugno dal tribunale di Pordenone, per reati finanziari. L’uomo è stato arrestato e si trova ora al carcere Bassone di Como.