La Pallacanestro Cantù è pronta ad affrontare l’ultimo impegno dell’anno solare. I biancoblù, sono attesi sul campo della Assigeco Piacenza alle ore 18 di sabato 28 dicembre. La squadra si è allenata senza soste anche nella settimana natalizia, per preparare al meglio questa sfida e archiviare così il risultato della gara con Udine, una brutta sconfitta interna.

Gli emiliani sono ultimi in classifica. Partita in teoria agevole per la squadra di coach Nicola Brienza che però ammonisce: “Piacenza è una squadra che ha appena deciso di fare un cambio importante all’interno del suo roster, sostituendo un americano con un giocatore che in questa categoria conosciamo molto bene come Marks. È un chiaro segnale che il club è intenzionato in tutti i modi a migliorare quella che è l’attuale posizione in classifica. Noi siamo concentrati per riuscire a ripartire immediatamente dopo la sconfitta con Udine. Durante questa settimana abbiamo lavorato molto e bene, analizzando le cose negative e positive della partita di domenica scorsa. Sappiamo che sarà una sfida particolare e complicata, che arriva in un periodo importante per entrambe le contendenti, ma vogliamo e dobbiamo essere pronti a giocare un match di alto livello, per essere protagonisti e riuscire a vincere”.