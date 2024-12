L’arbitro Marco Piccinini concede il bis al Sinigaglia. Anzi, doppio bis. Il fischietto 38enne di Forlì – ingegnere edile – è stato chiamato a dirigere Como-Lecce, in calendario lunedì prossimo alle 18.30 allo stadio Sinigaglia. Seconda volta per lui in questa stagione sulle rive del Lario, visto che in serie A ha fischiato in occasione di Como-Bologna, terminata 2-2. Ma non soltanto: è un bis anche per Como-Lecce. La prima sfida con Piccinini era stata nel 2022 in serie B, con la partita tra lariani e salentini terminata sul punteggio di 1-1.