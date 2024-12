Serie di chiusure prolungate per la galleria di base del San Gottardo. Con i suoi 57 chilometri, è il tunnel ferroviario più lungo al mondo e richiede regolari intervalli di manutenzione: ogni fine settimana, una canna resta sbarrata per due notti (la notte di sabato su domenica e quella di domenica su lunedì) per otto ore consecutive. Ma ora, spiegano le Ferrovie svizzere, per alcuni lavori di manutenzione servono intervalli più lunghi.

“Rinnovare questi impianti è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza della galleria. Sono stati quindi individuati due periodi durante l’anno – nei mesi di gennaio e agosto – in cui un terzo della galleria può essere chiusa in modo continuato (24 ore su 24) per diversi giorni” spiegano le Ferrovie rossocrociate. In articolare, a otto anni dalla sua inaugurazione è ora necessario iniziare a sostituire il sistema radio in galleria, che ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita (in parte è in servizio da prima del 2016, già durante le fasi di test). Il sistema radio permette all’esercizio ferroviario, al personale ferroviario, ai servizi di sicurezza e ai viaggiatori di comunicare mediante radiotelefonia nelle gallerie ferroviarie. Questi lavori di rinnovo del sistema radio, iniziati in parte nel 2024 approfittando della chiusura della galleria per un incidente, continueranno anche nel 2026 e nel 2027.

A gennaio il traffico viaggiatori è in parte deviato sulla linea panoramica del San Gottardo, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza, mentre quello merci viene in parte spostato su altre linee. Alcuni treni del traffico viaggiatori potranno tuttavia transitare attraverso la galleria di base. In agosto, invece, la domanda di tracce per il traffico merci è più bassa e il traffico passeggeri transita normalmente attraverso la galleria di base, vengono solo modificate alcune fermate lungo la tratta.

Queste le principali modifiche d’orario. Il 29 dicembre 2024 singoli collegamenti InterCity e EuroCity saranno soppressi; dal 3 al 7 gennaio 2025 tutti gli Intercity 2 fermeranno a Flüelen invece che ad Altdorf e vi saranno delle soppressioni di singoli collegamenti InterCity e EuroCity; dal 13 al 24 gennaio 2025 i collegamenti EuroCity e InterCity saranno deviati sulla tratta panoramica del San Gottardo. È necessario considerare tempi di percorrenza più lunghi di circa 1 ora. Fanno eccezione i collegamenti Milano-Zurigo-Francoforte in entrambe le direzioni, così come il primo collegamento InterCity in partenza da Chiasso alle 5.30 in direzione nord e l’ultimo collegamento InterCity in partenza da Zurigo alle 23.05 in direzione sud, i quali potranno transitare nella galleria di base del San Gottardo.